Melkprijs FrieslandCampina naar recordhoogte, boeren profiteren

De melkprijs die FrieslandCampina maandelijks betaalt aan boeren is tot een recordhoogte gestegen. In mei geldt voor 100 kilogram melk een zogeheten 'garantieprijs' van 52,50 euro. Dat is 4 euro meer dan in april.

Het bedrag voor 100 kilogram melk is nog nooit boven de 50 euro uitgekomen. Een jaar geleden betaalde de zuivelreus in mei nog 37,50 voor de melk. De bedragen gelden bij een gemiddelde levering van 850.000 kilogram melk op jaarbasis en worden gebaseerd op de prijzen van referentiebedrijven in Duitsland, Denemarken, Nederland en België.

Oorzaak van de stijging is volgens FrieslandCampina het achterblijven van de melkaanvoer in Europa en de aanhoudende hoge vraag naar zuivel. "De kosten, vooral die voor het voer, nemen heel erg toe voor de boer. Daardoor is het minder gunstig om veel melk te produceren", zegt woordvoerder Jan-Willem ter Avest van FrieslandCampina. "Dat zet een rem op de productie."