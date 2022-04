Erflandenrun vreest voortbestaan: 'Dit kan zomaar de laatste zijn'

De organisatie van de Erflandenrun in Hoogeveen maakt zich zorgen. Het aantal inschrijvingen voor de achtste editie op 11 mei is zo laag dat er twijfel is over het voortbestaan van de hardloopwedstrijd.

"Het zijn er iets meer dan honderd", vertelt bestuurslid Harm-Jan Martens. "Daartussen zitten nog aanmeldingen van 2020 die zijn overgeheveld naar dit jaar. Dat zijn er gewoon veel te weinig. Bij de laatste edities voor de coronacrisis zaten we stipt rond de 350 deelnemers. Als we de dalende trend niet kunnen keren, zou dit zomaar de laatste keer kunnen zijn."

Oorzaak

Waarom het aantal aanmeldingen daalt, vindt Martens lastig in te schatten. Volgens hem ligt het in ieder geval niet aan de inzet van de organisatie. "Vanwege corona hebben we juist meer tijd besteed aan het promoten van de wedstrijd. Maar dat lijkt totaal geen effect te hebben. Het is ontzettend frustrerend, want we hadden er juist zin in om weer een mooie en drukke editie te organiseren."

Martens, zelf ook hardloper, vermoedt dat er door de pandemie iets is veranderd in het gedrag van deelnemers. "Zelf bekruipt me het gevoel dat mensen meer hun vrije tijd zijn gaan waarderen. Dus de zaterdag lekker vrijhouden en zelf een moment kiezen om te gaan hardlopen. Maar dus niet meer in wedstrijdvorm."

Op leeftijd

De Erflandenrun moet het vooral hebben van veel vrijwilligers, maar ook die zijn lastig te vinden, concludeert Martens. "Voorheen hadden we een enorme lijst aan mensen. Die hebben we allemaal weer aangeschreven, maar veel mensen willen niet meer helpen of hebben geen tijd meer. Dat is een doodsteek voor ons, want die houden het evenement draaiende."

Tijdens de laatste vergadering van het bestuur twijfelde een aantal leden om ermee te stoppen. "Een gedeelte van de harde kern is op leeftijd. Als er geen animo meer is voor de wedstrijd, kunnen zij hun tijd anders besteden, zeggen ze. Dat snap ik ergens ook wel. Zelf ben ik sinds een jaar lid, maar ik wil dit nog wel een aantal jaren blijven organiseren", aldus het bestuurslid.

Dat met name omdat hij vindt dat door de pandemie sporten en bewegen belangrijker zijn geworden. "Vooral voor de jeugd. Die hebben natuurlijk een tijd binnen gezeten, sporten moeten we stimuleren."

Laatste editie