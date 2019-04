Staking dreigt bij Teijin Emmen na vastlopen cao-onderhandelingen

Teijin in Emmen (foto: RTV Drenthe)

De kans is groot dat er na Pasen gestaakt wordt bij vezelproducent Teijin, met onder meer een fabriek in Emmen.

Dat stelt FNV-bestuurder Janwillem Compaijen naar aanleiding van gisteravond vastgelopen cao-onderhandelingen.De FNV noemt het Teijin-loonbod van 2,8 procent plus 500 euro voor een eenjarige cao structureel, volstrekt onaanvaardbaar. De bond eist een loonsverhoging van 3000 euro vanaf 1 april 2019.Volgens het FNV is het voor beide partijen onmogelijk een oplossing te vinden voor deze patstelling. De bond legt het voorstel op 17 en 18 april met een negatief advies voor aan haar leden. Als die het advies overnemen worden de Teijin-fabrieken in Arnhem, Delfzijl en Emmen direct na Pasen door een staking platgelegd.