'Uitstel brexit leidt tot meer onzekerheid voor ondernemers'

Het uitstel heeft ook gevolgen voor het noordelijk bedrijfsleven, vertelt Wian Stienstra van het EU Netwerk Noord-Nederland. "Dat uitstel viel te verwachten, maar de vraag was hoe lang het zou zijn. De Britten krijgen nu iets meer tijd, tot 31 oktober. Het Britse parlement moet natuurlijk nog wel akkoord gaan met het voorstel."​Voor Drentse bedrijven betekent het uitstel Volgens Stienstra dat de onzekerheid aanhoudt. "Dat is ook het vervelende aan de hele kwestie. Er ontstaat geen duidelijkheid totdat de Britten ook echt uittreden. Alles ligt nu nog op tafel en dat is het vervelende, want dat is al heel lang zo en dat wordt nu alleen maar langer uitgesteld.""Bedrijven die ik spreek zeggen steeds meer dat hun klanten, niet alleen in het Verenigd Koninkrijk, maar ook elders in Europa, dingen uit gaan stellen. Ze stellen bestellingen uit en nemen geen beslissingen. Ze willen toch eerst meer zekerheid over de brexit."