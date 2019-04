Europaweg in Schoonebeek op de schop

De Europaweg in Schoonebeek (foto: RTV Drenthe / Janet Oortwijn)

De Europaweg in Schoonebeek wordt de komende tijd afgesloten vanwege werkzaamheden. De gemeente Emmen pakt de weg aan vanaf het centrum tot iets voorbij de rotonde richting de N853/863.

Tijdens de afsluiting wordt de riolering vervangen en wordt een regenwaterriool aangelegd. Ook wordt het openbaar gebied opnieuw ingericht. In april worden daarvoor eerst 22 bomen langs de weg gekapt. Dat doet de gemeente omdat de bomen "vaak niet goed gedijen na de werkzaamheden." Zodra het werk is afgerond, worden 35 nieuwe bomen geplant.Voor en tijdens de zomervakantie wordt gewerkt aan de Gedempte Bargerbeek en De Mente vlakbij de Europaweg. Na de zomervakantie begint de gemeente met het aanpakken van de Europaweg zelf. Verkeer wordt omgeleid via de Oldenhuis Gratamaweg.