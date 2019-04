Projectontwikkelaar Ter Borch snapt niets van discussie over supermarkt

Vorig jaar werd het plan aangenomen om een mega-supermarkt te bouwen bij Ter Borch. Na de raadsverkiezingen konden zienswijzen worden ingediend op het plan. Die zienswijzen besprak de raad deze week, waarna een krappe meerderheid van de politieke partijen zich alvast uitsprak tegen het gehele plan."Maar dat was de vraag niet", zegt projectontwikkelaar Sinnema. Hij is al vanaf 2013 bezig met het realiseren van de supermarkt. "De komst van de winkel is al goedgekeurd. De vraag was of zienswijzen nieuw licht op de zaak werpen en het bevreemdde mij dat de raad daar niet over sprak."De komst van een grote supermarkt in de nieuwbouwwijk bij Eelderwolde is al jaren een punt van discussie. De raad sprak vijf keer eerder over de komst van een supermarkt en de gemoederen liepen hoog op.Uit de vele zienswijzen blijkt dat inwoners zich vooral zorgen maken over de verkeersveiligheid. Met een extra bedrag van 580.000 euro wil wethouder Kraaijenbrink de veiligheid van langzaam verkeer rond de supermarkt extra stimuleren. De toekomstige supermarkt moet tegenover twee basisscholen en een kinderopvang komen te staan. Ook moet het fiets- en voetpad bij de supermarkt verbreed worden.Actiegroep StopTynaarlo zei eerder al naar de Raad van State te willen stappen als het plan doorgaat. Projectleider Sinnema zegt hetzelfde te doen als het plan niet doorgaat. "Ik ben geen eendagsvlieg", aldus Sinnema. "Ik heb me bijvoorbeeld ingezet om het centrum in Eelde aan te pakken, omdat dat de afspraak was als er een supermarkt in Ter Borch zou komen."Ook wijst hij op de trend dat tegenwoordig elke nieuwe supermarkt een dergelijke grootte zou hebben van 2.000 vierkante meter. Sinnema: "Winkelend publiek heeft gewoon ruimte nodig. Ze moeten geënthousiasmeerd worden met keukenopstellingen, bloemenafdelingen en grote wandelpaden voor de winkelwagentjes. Een kleinere supermarkt, zoals de raadsleden willen, is een gepasseerd station."Over vier weken neemt de raad een beslissing.