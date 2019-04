​Hoveniers van Terra Start leren het vak tussen de leeuwen en olifanten

De leerlingen worden puur geschoold om hovenier te worden. Ze krijgen bijvoorbeeld les in plantenkennis en gereedschapsonderhoud en volgen praktijklessen.De jongens komen onder meer vanuit het UWV, het speciaal onderwijs en de praktijkschool. "Het is een mooie overgang. Zeker als je theoretisch wat minder sterk bent", zegt jobcoach Nadia Dekker van het project. "We geven bijvoorbeeld geen Nederlands of rekenen. Je doet hier allemaal vakkennis op."Dekker probeert alle leerlingen tijdens deze opleiding naar een baan te begeleiden. "Ongeveer 70 procent van onze deelnemers vindt een leuke betaalde baan voor langere tijd." Dat kan bij allerlei bedrijven zijn, maar soms klopt Wildlands zelf aan voor een hovenierstalent. "Als er een diamantje tussenzit, pikken we hem eruit", zegt hoveniersvoorman Jelle Brinksma van het park.Eén van die 'diamantjes' is Sebastiaan van den Dobbelsteen. Hij volgde het traject van Terra Start en kreeg een baan bij Wildlands. Behalve als hovenier werkt hij ook als verzorger bij de leeuwen, de bavianen en de olifanten. "Ik had niet verwacht in Wildlands aan het werk te gaan, ook als dierenverzorger." Inmiddels is Van den Dobbelsteen klaar voor de volgende stap in zijn carrière en wil hij een mbo 1-opleiding gaan volgen voor dierenverzorger.Behalve het aantrekken van getalenteerd personeel, haalt Wildlands meer voordelen uit het opleiden van de hoveniers. "Het gaat lekker. Zij krijgen hier les in het onderhoud van groen in het park. Maar het scheelt ons ook een hoop werk", zegt Brinksma. "We zijn nu druk bezig met het doorsteken van Nortica en Serenga, maar het onderhoud gaat ook gewoon door. Dus het mes snijdt aan twee kanten."Allan Warring, een van de leerlingen in het traject, heeft het ontzettend naar zijn zin bij Wildlands. "Het is heel leuk. Je leert veel verschillende dingen hier", zegt hij. "En je werkt achter de schermen dus je komt op plekken waar mensen normaal gesproken niet komen."Het hoveniersvak is een droombaan voor Warring, maar hij hoeft niet per se in Wildlands te blijven. "Ik zou het liefst gewoon bij een hovenier aan de slag willen gaan. Dat lijkt me het mooist."