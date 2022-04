Bekijk hier wie in jouw gemeente een lintje kregen

Twee koninklijke onderscheidingen in de gemeenten Aa en Hunze en De Wolden en liefst achttien in Emmen. Tijdens de lintjesregen werden in totaal 86 Drenten onderscheiden.

Bekijk hier wie in jouw gemeente werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau (of Ridder in de Orde van Oranje-Nassau).