Coalitie Assen met PLOP, ChristenUnie, Assen Centraal, VVD en SP

Assen stevent af op een coalitie van vijf partijen met daarin Stadspartij PLOP, ChristenUnie, Assen Centraal, VVD en SP. Volgens informateur Aimée van der Ham heeft deze coalitie een duidelijke voorkeur, zo is uit vervolggesprekken gebleken.

De nieuwe coalitie bestaat in elk geval uit de winnende partijen Stadspartij PLOP (5 zetels), die de grootste werd in Assen, en nieuwkomer Assen Centraal (5 zetels). De ChristenUnie, die de vorige keer de grootste was, behield haar vijf zetels. Lijsttrekker Bouke Weening sprak meteen na de verkiezingen al een voorkeur uit voor vijf partijen.

VVD (3 zetels) en SP (2), nu ook collegepartijen, zijn beide verliezers van de gemeenteraadsverkiezingen, want beide partijen verloren een zetel. Samen vertegenwoordigt de coalitie 20 zetels van de 33 raadszetels in Assen.

Wethouderskandidaten alleen mannen

De voorlopige wethouderskandidaten zijn door de partijen ook onderling besproken. Voor Stadspartij PLOP is dat Bert Jan ten Oever (62), werkzaam als directeur in de ICT-branche. Hij is verder onbekend in politiek-bestuurlijk Assen. Maar volgens fractievoorzitter Henk Santing is Ten Oever al jaren betrokken bij PLOP. Hij stond nummer 15 op de kandidatenlijst. Santing omschrijft hem als 'zeer capabel', ook al heeft hij geen politiek-bestuurlijke ervaring.

Voor de ChristenUnie is Cor Staal beoogd wethouder, die al jaren raadslid is. En door de SP is huidig wethouder Jan Broekema weer naar voren geschoven. Albert Smit is wethouderskandidaat voor Assen Centraal. Hij was eerder voor de PvdA wethouder in Assen en heeft daarmee de nodig ervaring.

Voor de VVD is fractieleider Martin Rasker in beeld. Huidig VVD-wethouder Mirjam Pauwels, die de afgelopen bestuursperiode vanuit De Wolden is ingevlogen omdat de Asser wethouder Roald Leemrijse vroegtijdig sneuvelde, woont niet in Assen. En dat vinden PLOP en Assen Centraal bezwaarlijk. Hun voorkeur gaat uit naar een bestuurder die uit Assen komt.

PLOP-voorman Santing laat weten tevreden te zijn over de uitkomst. "Dit lijkt me een mooi team met een goede balans. En dat het Asser wethoudersteam straks alleen uit mannen bestaat, daar moet je de partijen op aanspreken, want die dragen hun kandidaten aan." Het huidige college van Assen bestaat uit drie vrouwen en twee mannen.

Stabiele basis

Twee weken geleden werd door informateur Van der Ham in een tussenrapportage al aangegeven dat de drie partijen PLOP, CU en SP in elk geval een stabiele basis zouden vormen voor de nieuwe Asser coalitie. Wie daar nog meer goed bij zouden passen, moesten nadere gesprekken uitwijzen. Grote winnaar Assen Centraal, de nieuwe partij van de vroegere PvdA-raadsleden Albert Smit en Luc Rengers, werd na de eerste gespreksronde niet direct gezien als geschikte kandidaat voor een stabiele coalitie. Maar na verdiepende gesprekken over knelpunten is er volgens Van der Ham 'een vruchtbare samenwerking in het stadsbestuur mogelijk' tussen de vijf partijen.

Formateur Johan Baltes

Gisteren hebben de vijf partijen met elkaar gesproken over de wensen ten aanzien van de portefeuilles en mogelijke wethouderskandidaten. Oud-VVD-Statenlid Johan Baltes gaat na de meivakantie als formateur verder in Assen aan de slag met de inhoud van het coalitieakkoord, de gewenste bestuurscultuur en de uiteindelijke invulling van wethouders en portefeuilles. De partijen hebben uitgesproken dat er geen breekpunten zijn.

Johan Baltes heeft ervaring met politiek-bestuurlijk Assen. Hij smeedde eind 2019 een nieuw college in de provinciehoofdstad nadat Stadspartij PLOP na anderhalf jaar uit de coalitie stapte. Daarin zat de lokale partij samen met CU, VVD, en GroenLinks, maar uit onvrede over het bezuinigingsbeleid gooide PLOP de handdoek in de ring. Wethouder Janna Booij verliet toen het college. SP en D66 kwamen er toen voor in de plaats, na bemoeienis van Baltes.