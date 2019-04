Meer onderzoek nodig naar effect gewasbeschermingsmiddelen op de gezondheid

Het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM, heeft jarenlang onderzoek gedaan naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en het effect op de omgevingVolgens de onderzoekers is duidelijk geworden dat omwonenden gifstoffen binnen krijgen. "Dit kan het gevolg zijn van het gebruik van deze middelen in de omgeving, maar andere bronnen, zoals voedsel, kunnen daar ook aan bijdragen." Zo is te lezen in het rapport.Overschrijding van risicogrenzen waren er niet. "Maar eventuele gezondheidsrisico’s van omwonenden moeten voor alle gebruikte bestrijdingsmiddelen preciezer worden ingeschat."Eerder werd al bekend dat er middelen zijn teruggevonden in de buitenlucht rond woningen in de buurt. Bijvoorbeeld in stof in de deurmat en in huisstof. "Daarnaast zijn ze aangetroffen in de urine van omwonenden van bloembollenvelden, zowel bij volwassenen als bij kinderen. Dit was ook het geval in de urine van mensen die op meer dan 500 meter afstand van agrarische velden woonden."De bollentelers zelf hebben er ook mee te maken. "Bij bollentelers en hun gezinsleden zijn hogere concentraties bestrijdingsmiddelen gemeten dan bij andere omwonenden", zo meldt het RIVM.In gemeenten als Westerveld en Midden-Drenthe worden veel bollen geteeld. Dan gaat het met name om lelies. In de gemeente Westerveld wordt al jaren vanuit de stichting Bollenboos en nu ook vanuit bewonersgroep Meten=Weten gestreden tegen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.Het RIVM pleit voor een vervolgonderzoek naar de gezondheidsrisico's. Daarbij moet ook gekeken worden naar het effect op kinderen. Eerder bleek dat mensen die bij een landbouwperceel wonen niet meer gezondheidsproblemen hebben dan mensen die verder weg wonen. Maar het is verstandig om daar onderzoek naar te doen en dan niet alleen naar de bollenteelt te kijken, zo vindt het RIVM.Minister Carola Schouten van Landbouw heeft al gezegd dat het " drastisch anders moet " met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Zij wil bekijken of het via ziekteresistente planten niet mogelijk is om het gebruik van middelen drastisch naar beneden te brengen.