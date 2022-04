Hoogevener voor rechter voor seksueel misbruik zes meisjes

Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt een 40-jarige man uit Hoogeveen van het seksueel misbruiken van zes jonge meisjes. De man moet vandaag voor de rechtbank in Assen verschijnen. Hij had bij zijn aanhouding ook een hoeveelheid kinderporno in zijn bezit.

De man wordt ervan verdacht dat hij zich in de periode van oktober 2018 tot 18 juni 2021 vergreep aan meisjes in de leeftijd van 5 tot 13 jaar oud. Dat gebeurde volgens het OM op een camping in Echten en bij hem thuis. Een van de slachtoffers is een meisje uit Roermond. Haar moeder staat vandaag ook terecht voor het maken van kinderporno van haar dochtertje en haar twee zoontjes. Ze stuurde de filmpjes naar de man in Hoogeveen. Het OM verwijt haar ook dat zij haar dochtertje liet misbruiken door de man.

Niet samen voor de rechter

De vrouw zei eerder tijdens een inleidende zitting tegen de rechters dat zij door de Hoogevener onder druk was gezet. Ze was niet tegen hem opgewassen. Om die reden worden beide zaken vandaag niet tegelijktijdig behandeld. De man staat in de ochtend terecht, de vrouw moet 's middags voor de rechter verschijnen.

De Hoogevener werd vorig jaar in juni aangehouden en zit sindsdien vast. Hij zou onder meer twee zusjes hebben misbruikt op de camping. De kinderen waren 5 en 8 jaar oud. Hun ouders waren bevriend met de Hoogevener.

Bekenden van de verdachte

Daarnaast verklaarden nog eens twee zusjes dat zij door de man waren misbruikt. Dit zou zijn gebeurd toen zij bij hem in Hoogeveen logeerden. Deze meisjes waren 8 en 12 jaar oud toen dat gebeurde. Ook hun ouders waren bekenden van de verdachte. De man is eerder veroordeeld voor kindermisbruik, maar ontkent de nieuwe beschuldigingen. De moeder uit Limburg werd in juli van vorig jaar aangehouden. Tussen de kinderporno die bij de Hoogevener werd aangetroffen, zaten de door haar gemaakte afbeeldingen.

