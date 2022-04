Man slaat tiener met kettingslot op hoofd in centrum van Emmen: twee jaar cel geëist

"Een oudere man schold me uit voor homo en ik dacht dat deze jongens bij hem hoorden. Ik wilde ze op afstand houden." Dat was vorig jaar september voor een 27-jarige Palestijnse man in Emmen de reden om uit te halen met zijn kettingslot. Hij raakte een 16-jarige jongen hard op het hoofd. Zijn 15-jarige vriend kon net op tijd wegduiken.

Voor poging tot doodslag, bedreiging met geweld én daarnaast nog een aantal vernielingen en een mishandeling in een winkel eiste de officier van justitie vandaag twee jaar gevangenisstraf (zes maanden voorwaardelijk) tegen de man. "Ik word nergens geaccepteerd", zei de Palestijn, die vier jaar geleden naar Nederland kwam.

Hoofdwond en hersenschudding

Maar niemand anders had die 6 september vorig jaar de oudere man horen schelden. De twee tieners liepen op hem af, omdat de 27-jarige verdachte vervelend met een blikje aan het gooien was richting een oudere man en wilden dat hij ermee stopte.

Het zwaaiende kettingslot belandde op de slaap van de oudste van de twee tieners. Hij werd met een flinke hoofdwond en een zware hersenschudding naar de eerste hulp gebracht. Zijn vriend verdraaide zijn knie in een poging om aan het rondzwaaiende kettingslot te ontkomen. Beiden hielden ook psychische klachten aan het geweld over.

De Palestijnse man, die in de rechtszaal werd bijgestaan door een tolk, betuigde spijt en noemde zichzelf 'dom', maar vond ook dat de slachtoffers de gevolgen overdreven. Zelf was hij in Palestina al zo vaak op zijn hoofd geslagen, vertelde hij.

Geweld in winkels

Behalve van het slaan met het kettingslot wordt hij ook verdacht van het plegen van vernielingen bij een supermarkt, een parfumerie en een drogist in Emmen. Hij smeet op 5 december 2020 in die winkels met spullen. In juli vorig ging het bij de drogist weer mis. Op 9 juli stal hij snoep en toen hij er een paar dagen later weer werd gezien, deed een medewerker de deuren op slot.

De man werd boos, omdat hij eruit wilde en gaf een medewerker een klap in het gezicht. Ook zou hij de man hebben gekrabd en met vinger in het oog hebben geprikt. Dat laatste ontkent de verdachte. Hij gaf wel toe dat hij een glazen deur heeft vernield in een poging om weg te komen.

Zinloos geweld

"Hij voelt zich ongewenst en dat ligt aan de mensen die hem slecht behandelen en discrimineren. Maar nergens blijkt uit dat dat is gebeurd", aldus de officier van justitie. "Ook zegt de verdachte dat hij dom is geweest. Dat vind ik een understatement. Wat hij gedaan heeft was grof, buitensporig en zonder directe aanleiding. Overdag in het centrum van Emmen, waar veel mensen aanwezig waren, zinloos geweld plegen; dit had een dodelijk slachtoffer kunnen opleveren en dat terwijl de slachtoffers alleen maar opkwamen voor ouderen die last hadden van de verdachte."