Wat mag er allemaal op de paasbult?

Een paasbult moet tegenwoordig aan allerlei regels voldoen. Bulten mogen alleen nog maar bestaan uit schoon, onbehandeld hout en organisch materiaal. Dan kun je denken aan takken en snoeihout.Mocht er toch iets op de paasbult liggen dat er niet thuishoort, dan is het aan de organisatie om dat verwijderen. De gemeente kan anders de vergunning intrekken.Een paasbult moet ook op voldoende afstand liggen van gebouwen en natuurgebieden. In de gemeente Westerveld moet een paasbult op minimaal 100 meter afstand staan van bebouwing, een bos of een heideveld. In de gemeente Midden-Drenthe is dat 30 meter van bebouwing en 100 meter van een bos of heidegebied.Uit een rondgang van RTV Drenthe blijkt dat de meeste Drentse gemeenten de regelgeving rondom paasvuren niet hebben aangescherpt of gewijzigd na de uit de hand gelopen situatie in Scheveningen. Daar zorgde een vreugdevuur tijdens oud en nieuw voor een enorme vonkenregen over de stad.Op onderstaande kaart kun je zien waar paasvuren in Drenthe worden aangestoken op paaszaterdag, Eerste of Tweede Paasdag