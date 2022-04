Haltes langs N855 af, Lhee weer bereikbaar met openbaar vervoer

De twee bushaltes aan de N855 bij Lhee zijn af. In het dorp kwam veel kritiek op de plannen, maar in aangepaste vorm is Lhee weer aangesloten op het openbaar vervoer.

Het OV-bureau Groningen Drenthe besloot eind 2019 om de lijnbus niet meer dwars door Lhee te laten rijden, maar over de provinciale weg langs het dorp. Dat is sneller. Maar de aanleg van bushokjes net buiten Lhee stuitte op verzet.

De bouw van de haltes werd stopgezet na klachten van een buurtbewoner. Hij vreesde voor inkijk, overlast en zijn uitzicht. Andere inwoners erkennen dat de nieuwe verbinding sneller is, maar missen de bus die door het dorp rijdt. In de nieuwe situatie moeten zij verder lopen of fietsen naar de dichtstbijzijnde halte. Ook vinden ze het onveilig dat de enige optie een halte is aan een drukke N-weg.