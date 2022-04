Assense stadsduiven hebben mooiste uitzicht van Assen

Nog een paar weken geduld, maar dan krijgen de stadsduiven uit Assen hun nieuwe onderkomen. Op het dak van het gemeentehuis komt de duiventil, waar de duiven kunnen eten en broeden. Voordat het zover is, moet de til eerst gebouwd worden. Vandaag werden de materialen op het gemeentehuis getakeld.

De duiven in het centrum van Assen veroorzaken veel overlast. Vooral de stront is voor ondernemers en buurtbewoners een doorn in het oog. Met de plaatsing van de duiventil hoopt de gemeente de overlast te verminderen. Ook wordt er een voerverbod ingesteld. Dat gaat in vanaf het moment dat de lokduiven de til verlaten.

Lokduiven om te lokken

Wethouder Bob Bergsma (D66) is blij met de til en hoopt dat het de overlast vermindert. "De duiven die nu in de stad bivakkeren moeten we hierheen zien te krijgen. Door lokduiven in de til te zetten, proberen we de andere stadsduiven naar het stadhuis te lokken." In totaal gaat het om twintig lokduiven, die eerst twee weken moeten wennen aan het hok. Daarna worden ze vrijgelaten. Op dat moment gaat ook het voerverbod in. Dat is ongeveer half mei.

Lukt het niet om de duiven naar het stadhuis te lokken, dan zetten ze grover geschut in. "Dan moeten we de duiven vangen en in het afgesloten deel van de til vastzetten. Om ze te laten wennen aan hun nieuwe plek. Op deze manier moeten de duiven daadwerkelijk hierheen komen." Bij de laatste telling bestaat de populatie stadsduiven uit 75 duiven. Maar dat aantal gaat geregeld omhoog of omlaag. Door de eieren in de duiventil te vervangen door nepexemplaren, hoopt de gemeente de populatie enigszins te reguleren.

Blije buurtbewoners

Tineke Pomp, die eerder een brandbrief stuurde aan het college van B&W, is blij met de til. "De situatie nu is dat als je een weekje weggaat er een grote kans is dat je een nest hebt en je hele balkon onder de duivenpoep zit. De eitjes mag je weghalen, maar als het jongen zijn dan mag het weer niet. De duiven vinden het heel prettig om op ons balkon te zitten. Ik heb nu allemaal pinnen op mijn balkon. Niet mooi, maar wel nodig. Ik hoop dat de duiven zich in hun nieuwe verblijf prettig gaan voelen, zodat wij er minder last van hebben."

Daarnaast hoopt Pomp dat de gemeente gaat handhaven op het voerverbod. "Dat is belangrijk. Je kunt de duiven wel wegjagen, maar dat heeft weinig zin zolang mensen blijven voederen." De gemeente gaat dat handhaven, daarnaast is er een beheerder aangesteld die de duiven gaat verzorgen. Hij zorgt er ook voor dat de duiven in de til te eten krijgen. Dat gebeurt op een vast tijdstip, zodat de duiven gewend raken aan het feit dat ze op een bepaald tijdstip te eten krijgen in de til. Dat zal eerst gebeuren met een fluitje.

Duiventribune