Onderzoek op vakantieparken Ermerstrand mogelijk ook op andere parken

Het onderzoek dat de gemeente Coevorden, samen met de politie, eind vorige maand deed op vakantieparken rond het Ermerstrand is ook op andere parken mogelijk. Dat schrijft commissaris van de Koning Jetta Klijnsma.

Eind maart stonden gemeente en politie op de stoep van drie vakantieparken bij het Ermerstrand. Het doel was meer informatie te krijgen over het gebruik van de chalets, huisjes en stacaravans, en over de eigenaren en bewoners. Bij dat onderzoek zijn enkele aanhoudingen verricht, voor onder andere harddrugsbezit en een openstaande gevangenisstraf. Dat de politie uitrukte voor het onderzoek was vooral voor de veiligheid van de gemeenteambtenaren en de parkbewoners, schrijft Klijnsma. De politie voerde daarbij een identiteitscontrole uit, alle vragen over de parken werden gesteld door de gemeenteambtenaren.

De SP-fractie van het Drentse parlement heeft vragen gesteld over het onderzoek. De partij is onder meer benieuwd waarom daar een 'grootschalige inzet' van de politie voor nodig is. Klijnsma antwoordt dat de inzet van de politie, en van de gemeenteambtenaren, wordt bepaald door de hoeveelheid chalets die worden bezocht.

Gemeente doet onderzoek

De gemeente Coevorden heeft opdracht gegeven tot het onderzoek. Er was namelijk onvoldoende duidelijkheid op welke manier de chalets en vakantiewoningen worden gebruikt. Klijnsma schrijft dat dit mogelijk ook op andere parken onderzocht gaat worden - dat hoeft niet alleen in de gemeente Coevorden te gebeuren. "De gemeenten hebben een prioritering gemaakt van de parken waarmee zij aan de slag willen, afhankelijk van de informatie die over het park en bewoning beschikbaar is."

Uit het onderzoek bleek dat 'veel' chalets gebruikt worden voor permanent wonen en dat er 'veel' arbeidsmigranten woonachtig zijn. Onlangs is Coevorden begonnen met gesprekken met de eigenaren en bewoners van de parken. Mensen die er illegaal permanent wonen krijgen zes maanden om te verhuizen. De gemeente biedt daarbij ondersteuning. Ook wordt er met uitzendbureaus gesproken om te kijken welke legale vormen van huisvesting voor arbeidsmigranten mogelijk gemaakt kunnen worden.