Astron vindt belangrijke telescoop terug in Gelders museum: 'De heilige graal'

Duitse schotel

Om precies te kunnen richten had het instituut in de beginjaren een schotel nodig. Dijkema: "Het bleek dat de Duitsers nog wat radarspiegels uit de Tweede Wereldoorlog hadden laten staan. Een daarvan werd deze Kootwijk-telescoop." Met het Duitse materiaal kon een telescoop in Kootwijk worden gebouwd met een diameter van 7,5 meter, waarmee dus de Melkweg in beeld werd gebracht.

Door de succesvolle ontdekking kwam er meer geld beschikbaar voor onderzoek. Daarmee kon een grotere telescoop (25 meter) worden gebouwd, in Dwingeloo. "Het bleek niet zo handig dat we in Kootwijk pal naast een zendstation stonden. Daar werd ontzettend harde radiostraling uitgezonden en wij moesten naar zwakke signalen uit de Melkweg luisteren", geeft Dijkema een geschiedenislesje. "Er is toen geld vrijgekomen om een grote telescoop te bouwen in Dwingeloo, waar het een stuk stiller is."