Provincie Drenthe ondersteunt TT Festival met 125.000 euro

Het Drentse provinciebestuur gaat het TT Festival 'als één van de belangrijkste evenementen' van onze provincie extra ondersteunen met 125.000 euro. Het geld gaat richting Stichting TT Week Assen, die verantwoordelijk is voor het meerdaagse festival in Assen.

Gedeputeerde Henk Brink is allereerst verheugd dat het festival na twee jaar weer door kan gaan, nu de coronabeperkingen zijn opgeheven. "Het festival is belangrijk voor de verbinding in de regio, de ondernemers en het is een groot feest voor jong en oud. Ondernemers kunnen zich presenteren, lokaal talent krijgt een podium en innovaties worden getest."