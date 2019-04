'Intrekken subsidie aan Catch Emmen ongegrond'

De gemeente trok de subsidie voor Catch in, omdat voormalig projectleider Kadir Aslan ook inkomsten van zijn vorige werkgever Defensie ontving. Dat besluit is volgens de bezwarencommissie niet gegrond. In de voorwaarden van de subsidie is namelijk niet opgenomen dat de subsidie niet wordt verstrekt als de werknemer ook andere inkomsten heeft.Daarnaast is het volgens de bezwarencommissie Stichting Catch niet aan te rekenen dat hun medewerker (Arslan) inkomsten uit andere bronnen ontving. Ook kan het de stichting niet worden aangerekend dat ze niet op de hoogte waren van de extra inkomsten.De bezwarencommissie adviseert het college van Emmen om het bezwaar van stichting Catch tegen het gedeeltelijk intrekken van de subsidie gegrond te verklaren. Ook adviseert de commissie om de stichting 512 euro te betalen als vergoeding voor de proceskosten.Aslan is niet verrast door de uitspraak van de bezwarencommissie. "We hadden deze uitspraak wel verwacht. We hebben geen moment getwijfeld aan onze eigen integriteit", zegt hij. Wel is hij teleurgesteld over de gevolgen die dit volgens hem heeft voor de stichting als geheel. "Catch heeft nu een slechte naam en we hebben geen ontmoetingsplek meer waar we huiswerktraining en sollicitatietrainingen geven."Wethouder Robert Kleine geeft aan dat hij de uitspraak nog niet heeft kunnen bestuderen.Het college neemt binnen 12 weken een besluit.