Groen licht voor bouw twaalf woningen aan de Klenckestraat in Assen

De schop kan de grond in voor de bouw van twaalf huurwoningen op het terrein van de buurtmoestuin en het speelveld aan de Klenckestraat in Assen. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald in een voorlopige uitspraak, die volgt na ruim vier jaar touwtrekken tussen de gemeente Assen en wijkbewoners.

Het besluit kon vandaag op teleurstelling rekenen van de tuindersgroep en direct omwonenden van de Klenckestraat. Dankzij hun verzet tegen de huizenbouw heeft het project jaren stilgelegen. De critici deden hun beklag over het aantal woningen dat vanaf het begin al vast zou hebben gelegen. Zij stelden juist voor om acht woningen te bouwen, in plaats van twaalf. Daarnaast was er ontevredenheid over 'slechte communicatie' met de gemeente.