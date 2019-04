Wordt Hendrika uit Nijeveen de mooiste van Europa?

https://www.facebook.com/teamLibramont2019/videos/308178373209354/

Uit Nederland doen 19 koeien mee. Drie daarvan komen uit Drenthe. Naast Hendrika uit Nijeveen zijn dat roodbont Aiko uit Drouwenermond en zwartbont Charity uit Nieuwlande. Team NL is dinsdag al gearriveerd in het Belgische Libramont, waar de verkiezingen plaatsvinden.Hendrika 82 doet mee in de categorie zwartbond midden. Eigenaar Harry Schuiling is apetrots. "Een droom die uitkomt", noemt hij het. "Na mijn gezin is dit het allermooist."De Nijevener gaat met zijn pronkstuk voor plek 1, maar moet ook realistisch zijn. "Ze maakt zeker kans, maar ik heb ook exemplaren gezien die eerlijk gezegd nog beter zullen scoren. Maar wie weet, het is aan de jury."Waar let die jury dan op bij zo'n uitverkiezing? "Bij dit EK gaat het om melkvee, dus het belangrijkst is of de koe veel melk kan produceren." Schuiling is zelf ook vaak jurylid bij dit soort verkiezingen, dus hij weet waar de koeien aan moeten voldoen. "Ze moet veel gras kunnen eten, dus de grootte is van belang. Daarnaast is de uier natuurlijk belangrijk. Die moet makkelijk te hanteren zijn bij verschillende melkmachines. Ik laat onze koeien in de stal op beton lopen en in de wei lopen ze hele afstanden, zodat hun benen mooi gespierd zijn."De deelneemsters paraderen morgen en zaterdag niet over een catwalk, maar staan netjes opgesteld in stallen in een ministadion. Per groep worden ze aan een jury getoond, die daarvan de mooiste kiest. Elke categorie heeft drie finalisten, waar een winnaar uitkomt. De zwartbonten worden verdeeld in de categorieën jong, midden en oud. De roodbonten alleen in de categorieën jong en oud.De sfeer onder de Nederlandse afvaardiging is goed, volgens Schuiling. De leden van Team NL, zoals ze zichzelf noemen, werken samen om zo hoog mogelijk te scoren. "We hebben bijvoorbeeld een team dat de koeien elke dag wast, een team voor de voeding en een team dat 's nachts de wacht bij de dieren houdt."De verkiezing voor Mooiste Koe van Europa is zaterdagavond afgelopen. Schuiling hoopt zondagmiddag in Nijeveen terug te keren met de mooiste koe van Europa.