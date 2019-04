Ben Feringa draait rondjes rond de zon

Feringa werkt voor de Rijksuniversiteit Groningen. "We wisten wel dat de ster van een Nobelprijswinnaar snel kan rijzen, maar toch...", laat de universiteit weten.De rots heet voortaan (12655) Benferinga. Tot nu toe ging hij door het leven met de wetenschappelijke naam 5041 T-3. Hij was in 1977 ontdekt door het astronomenechtpaar Kees van Houten en Ingrid Groeneveld. Samen ontdekten ze duizenden rotsblokken.Het is niet uniek dat er een object in het heelal een Nederlandse naam krijgt. Er zijn al rotsblokken rond de zon vernoemd naar onder anderen Harry Mulisch, Christiaan Huygens, Rembrandt, Johan Cruijff, André Kuipers en koningin Wilhelmina.De namen zijn vastgesteld door de Internationale Astronomische Unie, die over alle namen in het heelal gaat.Eerder werd in zijn geboortedorp Barger-Compascuum ook al een straat vernoemd naar Ben Feringa.