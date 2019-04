Aantal verkochte woningen daalt het snelst in Zuidwest-Drenthe

Ten opzichte van vorig jaar werden 22,5 procent minder woningen verkocht in Zuidwest-Drenthe. In de rest van Drenthe daalde het aantal verkochte woningen ook. Alleen in de regio Opsterland waar een klein stukje van Drenthe onder valt, werden iets meer huizen verkocht dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van NVM.In heel Drenthe waren de woning duurder dan een jaar eerder. De prijzen stegen het hardst in de regio Kop van Overijssel waar onder meer Meppel bij hoort. Daar werd een huis gemiddeld 10,7 procent duurder. De prijzen stegen het minst in de regio Zuidoost-Groningen waar onder meer Borger en Gasselte onder vallen.De gemiddelde verkoopprijs lag het afgelopen kwartaal in onze provincie ook het hoogst aan de westelijke kant van Drenthe. In de regio Kop van Overijssel was de gemiddelde prijs van een woning het hoogst met 254.000 euro.