'Geen tijd voor bier en bitterballen op onbewoond eiland'

Pot en zijn vrouw zijn daar, omdat ze dit seizoen vogelwachters op het eiland zijn.Wanneer Pot wil bellen moet hij naar de uitkijktoren. Het is de enige plek op het eiland waar hij een beetje bereik heeft. "Dan heb ik uitzicht op duizenden steltlopers die met opkomend water het eiland op komen. Dat is natuurlijk een fenomenaal gezicht", vertelt hij aan de telefoon.Eind maart namen de boswachter en zijn vrouw beiden onbetaald verlof en tijdelijk afscheid van hun normale leven. De bedoeling is dat ze vier maanden op het onbewoonde eiland bivakkeren. Ze observeren de vogels en planten en maken het strand vrij van vuil uit de zee.Pot is inmiddels gaan houden van het strand, maar toch mist hij thuis. "Wat ik echt mis, is het bos. Sinds ik in Norg woon, ben ik ontzettend veel van bos gaan houden." Rottumeroog telt enkele Noorse esdoorns en wat struiken. "Daar houdt het wel mee op. Er broeden hier zelfs buizerds op de grond in plaats van in een boom."Pot en zijn vrouw zijn alleen op het eiland. "Als er iets gebeurt, is de ambulance hier niet binnen acht minuten." Bang zijn ze niet. Beiden zijn ze eerder lang weg geweest in ruigere gebieden en zijn ze gewend aan het buitenleven.