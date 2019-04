Straffen voor verdachten drugslab Eerste Exloërmond vallen lager uit

De eigenaar van de loods zei op de zitting dat hij niets met het drugslab te maken had. Hij rook weleens een vreemde lucht en nam dan een kijkje, maar durfde naar eigen zeggen niet naar de politie te stappen. De rechter vond zijn rol daarom een stuk kleiner dan het OM schetste.Een 64-jarige man uit Delft kreeg 164 dagen cel opgelegd. Die heeft hij inmiddels in voorarrest uitgezeten. Tegen hem was drie jaar geëist. Toch komt de man waarschijnlijk niet op vrije voeten. Hij had nog een celstraf van ruim 5,5 jaar staan voor een drugszaak in België.De man uit Delft vervoerde onder meer jerrycans en vaten met drugsafval en grondstoffen naar de loods. Hij zette die niet vast op de wagen en maakte zich op die manier schuldig aan een milieudelict. De rechter vond het daarmee niet bewezen dat de man een rol speelde in het opzetten van het lab. Wel was hij schuldig aan het bezit van xtc.Een derde verdachte uit Den Haag werd vrijgesproken. In de deksel van een ketel in het lab werd DNA van hem aangetroffen. Ook op een weggegooid flesje in het lab zaten sporen van de 31-jarige man. Dat vond de rechter te weinig om hem te veroordelen voor het opzetten van het drugslab.