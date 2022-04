Afscheid van overleden 'supervrijwilliger' Ruud te midden van zijn geliefde vogels

Er bestaat geen plek waar supervrijwilliger Ruud van Schaik gelukkiger was dan in de vogelopvang in Erica. De vogelliefhebber verhuisde zelfs enige jaren terug speciaal vanuit Naarden naar Nieuw-Weerdinge om bij 'zijn' vogels te kunnen zijn.

Van Schaik overleed 21 april op 72-jarige leeftijd. Zijn familie hoefde niet lang na te denken over de plek voor zijn afscheid: te midden van de dieren waar hij zo lang een warm hart aan toedroeg.

Het is een gekwetter van jewelste in de diverse kooien van de World of Birds Foundation in Erica. Wellicht dat de dieren zelf ook enigszins van slag zijn. Binnen een van de kooien van de vogelopvang, met de grootste collectie aan papegaaiachtigen in Nederland, staat namelijk een kist met daarin het lichaam van Ruud van Schaik.

Bezoekers lopen af en aan om hun medeleven te betuigen. Veel familie en vrijwilligers, ziet Michel van der Plas, oprichter van de vogelopvang. "Ruud wenste niet te veel poespas bij zijn afscheid. Zijn familie vroeg ons of Ruud nog een keer naar zijn vogels mocht. Natuurlijk hebben we daar meteen mee ingestemd."

Goud waard

Bij de opvang zullen ze Ruud in ieder geval missen. Een supervrijwilliger, dat was hij, vertelt Van der Plas. "Ruud was goud waard. En verder een fijne, aimabele man. Iemand waar je snel een klik mee hebt." Van Schaik wist zich dan ook snel geliefd te maken binnen de opvang.

Verzorging, klusjes, het onder de vleugels nemen van jonge vrijwilligers: Ruud draaide er zijn hand niet voor om. Hij was kind aan huis in Erica. Sterker nog, hij is er speciaal voor naar de gemeente Emmen verhuisd.