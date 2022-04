Productie groen gas op Europark Coevorden omhoog, biovergisting uitgebreid

Het bedrijf Bio Energy Coevorden (BEC) gaat de productie van groen gas zo goed als verdubbelen. Momenteel wordt nog 26 miljoen kubieke meter gas per jaar geproduceerd via biovergisting, maar dat gaat naar 50 miljoen kubieke meter. Volgens BEC staat die hoeveelheid gelijk aan het jaarverbruik van een stad met honderdduizend inwoners.

De stijging is mogelijk door voortaan restproducten uit de voedsel- en vleesindustrie te gebruiken. Bij de oprichting was mest nog een van de belangrijkste productiebronnen. De biovergistingsinstallatie - die het restmateriaal uiteindelijk omzet in groen gas - wordt daarom uitgebreid. Dit moet volgend jaar afgerond zijn, zo is de verwachting. Er wordt zo'n 25 miljoen euro geïnvesteerd om dit mogelijk te maken.

Het groene gas wordt onder meer aan de inwoners van Coevorden en Dalen geleverd, via het regionale net van RENDO. Bewoners van de wijk De Heege, naast het Europark waar BEC gevestigd is, zijn geïnformeerd over de geplande uitbreiding. In het verleden leidde de biovergisting tot de nodige klachten van wijkbewoners, die vooral gingen over geuroverlast.