Nieuwe opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen in Assen

Een kantoorpand aan de Lauwers in Assen wordt definitief een opvangplek voor 240 Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast heeft de gemeente Assen nog een aantal locaties gevonden die geschikt zijn voor opvang.

Ondernemers in het bedrijfsverzamelgebouw aan de Lauwers werden eerder deze maand onaangenaam verrast met de mededeling van verhuurder Aprisco dat zij het pand per 1 mei moeten verlaten. Het pand was in beeld voor de opvang van Oekraïners, de gemeente bevestigd nu dat het gebouw komende weken geschikt wordt gemaakt voor bewoning.

Er moeten onder andere sanitaire voorzieningen worden aangebracht. "Naar verwachting kunnen vanaf juni de eerste vluchtelingen opvang krijgen in het gebouw. In totaal is er ruimte voor ongeveer 240 personen", meldt gemeente Assen.

Kantoorpand Eemland

Ook het voormalige gebouw van Zuiveringsschap Drenthe aan de Eemland in Assen is per 1 mei beschikbaar. "Naar verwachting zijn er rond half mei ongeveer 35 woon- en verblijfsruimtes klaar voor gebruik", verwacht de gemeente. Ook een huis aan de Industrieweg dat in gemeentelijke handen is, is als opvanglocatie ingericht.

Het Univé-kantoor wordt inmiddels al in gereedheid gebracht voor de opvang van 140 personen. In de gemeente Assen worden op dit moment meer dan 170 Oekraïense vluchtelingen opgevangen, waarvan het grootste deel bij gastgezinnen (97). Met de nieuwe locaties komt er plek voor nog eens vierhonderd mensen.