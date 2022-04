Cel en behandeling geëist tegen moeder voor poging tot doodslag op baby

"Schokkend en onbegrijpelijk." Zo omschreef de officier van justitie wat een 30-jarige vrouw uit Klijndijk haar 23 dagen oude dochtertje heeft aangedaan. In een woede-uitbarsting sloeg ze haar kindje vorig jaar september meerdere keren hard tegen het hoofd en liet ze het meisje ook op de grond vallen. De officier eiste vanmiddag drie jaar celstraf (één jaar voorwaardelijk) en een behandeling in een kliniek vanwege poging tot doodslag.

De vrouw en haar vriend gingen op 19 september vorig jaar met de baby naar het ziekenhuis in Emmen, omdat het meisje erg moest overgeven. Het kindje bleek ernstig hersenletsel en zes gebroken ribbetjes te hebben en werd naar het UMCG in Groningen gebracht. De vrouw en haar vriend zeiden niet te weten hoe het kwam.

Lang gezwegen

De artsen vertrouwden het niet en schakelden de politie en Veilig Thuis Drenthe in. Tijdens het politieonderzoek dat volgde, werden de vrouw en haar vriend onder meer afgeluisterd. Te horen was dat de vrouw er rekening mee hield dat ze zou worden opgepakt en zich afvroeg of ze zichzelf moest aangeven.

Ze vertelde thuis en aan familie het verhaal dat ze haar dochter per ongeluk op de grond had laten vallen. Toen haar zussen kritische vragen begonnen te stellen, bekende de vrouw een maand na het voorval dat ze haar baby meerdere keren hard tegen het hoofd heeft geslagen. Ook gaf ze toe dat ze het meisje op de grond had laten vallen en hard op haar borstkas had gedrukt, omdat ze woedend was.

Een van haar zussen ging met dat verhaal naar de politie en dat leidde eind oktober tot de aanhouding van de jonge moeder. In de rechtbank maakte de vrouw, die nog altijd vastzit, vanmiddag een aangeslagen indruk. Steeds opnieuw barstte ze in huilen uit.

'Geen huilbaby'

De grote vraag blijft waarom ze opeens zo agressief werd toen haar dochtertje in de box lag te huilen en haar vriend even de honden uitliet. "Ik weet het niet", herhaalde de vrouw toen de rechters haar vragen stelden. "Waarom ik boos was? Misschien om vroeger? Ik vind het verschrikkelijk wat ik heb gedaan."

Volgens haar huilde de baby vooral in de derde week heel veel. Ook op de bewuste dag, en dat maakte haar machteloos en kwaad. Haar vriend vertelde bij de politie juist dat het goed ging en ze niet meer huilde dan anders. "Er zijn geen aanwijzingen dat het meisje een huilbaby was. De reden voor de woede van verdachte lijkt een andere. Alsof ze zich afreageerde op de baby", aldus de officier.

De vrouw is in haar jeugd zelf ernstig mishandeld. Uiteindelijk werden zij en de andere kinderen in het gezin uit huis geplaatst en zat de vrouw als tiener in internaten. Volgens haar advocaat Tineke Pieters was haar baby een enorm gewenst kind. "Ze verlangde sterk naar een gezin. Ze zou het heel anders gaan doen dan haar eigen moeder."