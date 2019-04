Plaquettes herinneren aan fatale Engelse bombardementen in Assen

"Eindelijk een herinnering aan de 15 slachtoffers. Dit had mijn vader geweldig gevonden", vertelt Reina Kuiper emotioneel.Reina is een dochter van Hendrik Kuiper. "Mijn vader was bakker. Op 3 januari 1941 vertrok hij vroeg van huis." Vlak na zijn vertrek slaat het noodlot toe. Een Engelse bommenwerper op de weg terug naar Engeland dropt vijf brisantbommen op een wijk in Assen. De woningen aan de Esstraat zijn zwaar getroffen."Mijn vader hoorde het lawaai en fietste terug. Thuis aangekomen trof hij een ravage aan. Zijn vrouw en kinderen zijn omgekomen. Hij had niets meer", vertelt Reina verdrietig.Vader Hendrik hertrouwt uiteindelijk. Reina is vernoemd naar de omgekomen dochter uit Hendrik's eerste huwelijk."Mijn vader was zijn hele leven ontzettend bezorgd om me. Zo bang was hij opnieuw zijn kinderen kwijt te raken."In 1945 is er een zelfde voorval. Annie en Puk Grit liggen net in bed in hun huis aan de Wethouder Buningstraat als ze vliegtuigen horen overvliegen. "Niet bang zijn, dat zijn de Tommy's", zegt de vader van Annie en Puk. Maar het gaat helemaal mis. "Het volgende moment weet ik niets meer", zegt Annie. "Ik herinner me pas iets wanneer ik word binnengebracht bij kennissen". De zussen raken zwaargewond; hun ouders en jongste zusje overleven het niet. "Het is net of ik mijn hele leven die knal in mij heb zitten", vertelt Puk met tranen in haar ogen. "Sinds mijn derde ben ik mijn moeder kwijt. En dat neem je je hele leven mee."Het zijn de zussen Grit die vonden dat er meer aandacht voor de fatale missers van de Engelse bombardementen moest komen. Theun Vlieger van de Asser Historische Vereniging is er toen ingedoken. In beide gevallen gaat het om zogenaamd ‘friendly fire’. “Dit waren bommen van de geallieerden. Het waren Engelse vliegtuigen die terugkwamen van missies boven Duitsland. Ze hadden nog een paar bommen over en mochten niet met scherp gestelde bommen terugvliegen naar Engeland. Op de terugweg pakten ze dan vaak een doel, bijvoorbeeld een spoorweglijn, om het transport van de Duitsers te ontregelen. Maar daar werden nog wel eens fouten bij gemaakt en dat is in Assen ook gebeurd”, aldus Vlieger.In de Nieuwe Kolk in Assen is vanaf vandaag een expositie met foto's over het leed en de verwoestingen na de mislukte bombardementen.