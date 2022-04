Gemeente Westerveld steunt permanent oorlogsmuseum Holtingerveld

De gemeente Westerveld zet in op de komst van een permanent oorlogsmuseum in de gemeente. Dat blijkt uit de erfgoedvisie die door de gemeente is opgesteld. In het museum moeten informatie en voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog komen. Ook wordt gekeken naar andere mogelijkheden om de beleving van deze thema's te vergroten bij een groot publiek.

"Juist vanwege het belang om huidige- en toekomstige generaties mee te nemen in de verschrikkingen die aan dit erfgoed worden verbonden, is dat verhaal zo ontzettend belangrijk", schrijft de gemeente.

Tijdelijk museum

De ideeën voor een oorlogsmuseum zijn niet nieuw. Schaapherder Jelle Kootstra werkt al jaren aan een permanent museum met oorlogsvoorwerpen. Bestek, een bom uit de Tweede Wereldoorlog of een Duitse helm, Kootstra vond in de afgelopen jaren al vele opmerkelijke objecten. Voorheen had hij die uitgestald in een schuur achter het huis van zijn ouders. Ook zonder reclame te maken voor deze locatie, trok de schuur al een paar duizend mensen per jaar. Maar sinds de boerderij verkocht is zoekt Kootstra een permanente plek voor de collectie.

In 2019 opende een tijdelijk museum bij de schaapskudde van het Holtingerveld. Bij dezelfde toegangspoort krijgt de collectie nu waarschijnlijk een vast onderkomen.

Vliegveld

De gemeente Westerveld kent veel sporen van de Tweede Wereldoorlog, zoals het oorlogsvliegveld op de Havelterberg, het schijnvliegveld bij Wateren, de Frieslandriegel - Duitse verdedigingslinie door drie provincies - langs de Drentse Hoofdvaart, de veldwachterswoning in Wapse en diverse oorlogsmonumenten.

Het is voornamelijk in de omgeving van het oorlogsvliegveld waar Kootstra de afgelopen jaren de meeste objecten vond. Het vliegveld Fliegerhorst was een Duits ondersteuningsvliegveld en werd in de Tweede Wereldoorlog aangelegd. Voor de Duitsers was de ligging van Havelte ideaal omdat ze er goed vliegtuigen vanuit Engeland konden onderscheppen. Het buurtschap Darp moest in zijn geheel voor de bouw van het vliegveld wijken.