Nieuwe opvanglocaties in Westerveld voor Oekraïense vluchtelingen

Volgens burgemeester Rikus Jager gaat het over twee locaties. Sinds een week is een gemeentelijke locatie in Wapserveen gereed voor opvang. Inmiddels zijn daar vijf vluchtelingen ondergebracht. De locatie wordt verder uitgebreid om nog eens dertig mensen onderdak te bieden. Ook de tweede opvangplek is in beeld. Jager laat in het midden waar die opvang zich bevindt; de gemeente is nog in gesprek.