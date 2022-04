Djammen: Het echte werk met The Real McCoy

"De naam komt van de vader van mijn oude bassist", vertelt frontman Dennie Sloot. Dennie ontmoette de oud-bassist op het werk. Het klikte en de jongens wilden een punkbandje beginnen. Het belangrijkste? Als het maar hard ging. 'Het echte werk', zo meende Dennie. "En daar heb je 'm al hè. The Real McCoy. Het echte werk", legt hij uit.

De bassist zijn vader hoorde dat de jongens 'het echte werk' wilden gaan maken, vertaalde het in het Engels en Dennie wist direct hoe de band moest heten.

Aankloten

De band had eerst een totaal andere samenstelling. "Daar zijn we een beetje mee aan het aankloten geweest. Uiteindelijk niet opgetreden, maar wel eigen nummers gemaakt", legt Dennie uit. Ook al trad de band niet op, er werd wel een fundatie gelegd, toen dus nog met andere leden. Maar The Real McCoy viel uiteen. Dennie echter wilde door. De Asser drummer Marnick Muller werd gevraagd om tijdelijk te komen drummen. "Maar die is er nog steeds", lacht Dennie. Hij belde zijn oude dorpsgenoot en gitarist Mervin Bel op om gitaar te komen spelen. "Op dat moment was ik niet heel veel aan het doen; ja een beetje aan het werken, maar niet in de muziek", legt Mervin uit, die er ook niet lang over hoefde te denken. De band werd een half jaar geleden compleet toen bassist Boris Mulder erbij werd gevraagd, die toen nog helemaal geen bas kon spelen. De vier heren zijn uit hun coronaslaap en klaar om spelen.

Schrijven

Het leek in de corona gedaan met de mannen, want er was een behoorlijke radiostilte voor de bühne. "Achter de schermen niet", legt Dennie uit. "Wij zijn heel druk bezig geweest met song writen." Daarnaast moesten ze de nagelnieuwe bassist goed begeleiden, en niet voor niets, want Dennie heeft goed nieuws. "We hebben een single opgenomen en die komt binnenkort uit. 29 april." Daarnaast is de band druk aan het repeteren voor een aantal shows. Zo staan de mannen eind april in 't Schienvat op Erica en 5 mei op het bevrijdingsfestival in Assen. En dat is hoogtijd, want er is al tijden niet meer opgetreden. "We hebben twee jaar lang stilgestaan", vertelt Dennie. "De laatste was in de New Image toen", weet Mervin nog. "Dat is een café in Assen", vult Dennie weer aan. "Zo gauw gaat de tijd."

Stampen

En optreden, dat is het mooiste wat er bestaat. Drie keer aftikken en gaan. Een onbeschrijfelijk sensatie. "Dat is een gevoel wat ik in het nummer wat 29 april uitkomt heb omschreven. Van tevoren voel je altijd angst. Het maakt ook niet uit hoe vaak je het doet: je bent altijd wel een beetje zenuwachtig. Maar op het moment dat je de eerste noot aanslaat weet je: dit is wat ik wil doen. Dat is fantastisch", vertelt hij enthousiast. "Het is mooi om een beetje chaos te creëren, mensen een beetje op te stoken in het publiek, een beetje trek- en duwwerk. Ja, dat is leuk." Stilzitten is er sowieso niet bij. De single is nog niet uit, maar de plannen voor daarna zijn al gemaakt. "We willen als-ie uit is direct doorstampen", glimlacht Dennie. "Eerst kijken hoe-ie aanslaat en dan zo snel mogelijk weer de studio in. Nieuwe nummers schrijven en optreden. We gaan stampen."