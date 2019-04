'Geluidsmetingen windmolens doekje voor het bloeden’

“Volgens mij is dit een complot. Dat ze wel geluidsmetingen gaan doen is een doekje voor het bloeden", zegt Nieboer.De vijf gemeenten in het gebied hadden afgelopen maandag overleg met de GGD’s in Drenthe en Groningen en de conclusie was dat op dit moment zo’n groot gezondheidsonderzoek niet mogelijk is. “Dat was wel prettiger geweest, maar het kan gewoon niet zo snel”, zegt wethouder Freek Buijtelaar van Borger-Odoorn.Jan Nieboer heeft het gevoel dat de gemeenten zich met een kluitje in het riet hebben laten sturen. “Als je de brief van de gemeenten leest dan vind ik dat een kulverhaal. Je maakt mij niet wijs dat je geen honderd mensen kunt vinden die je in een serieus onderzoek betrekt.”Nieboer spreekt van een complot. “Inwoners van het gebied worden al tien jaar belogen en bedrogen. Ik denk dat er vanuit het RIVM druk is uitgeoefend op de GGD’s. Alles wat je negatief naar buiten brengt over windmolens in Nederland is blijkbaar vloeken in de kerk.”