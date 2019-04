Drugscriminelen rukken op: Drentse boeren worden gewaarschuwd

Drugslabs waren al langer een probleem in het zuiden en westen van het land. De laatste jaren hebben drugscriminelen ook het noorden 'ontdekt'.In Odoornerveen rolde de politie gisteren een drugslab op in een schuur bij een boerderij aan de Noordzijde. In het drugslab werden synthetische drugs gemaakt."In het noorden wanen criminelen zich veiliger. Bovendien liggen de huurprijzen hier lager", legt Jan Bloemerts van LTO-Noord uit. "In andere delen van Nederland staan deze drugslabs al volop in de aandacht. Brabantse gemeenten hebben bijvoorbeeld actieprogramma's opgezet."Boeren in Noord-Nederland worden de komende periode gewezen op de gevaren van criminele huurders tijdens speciale bijeenkomsten. De informatiebijeenkomsten zijn in het leven geroepen na een motie van de ChristenUnie in Provinciale Staten.Bloemerts: "Boeren laten zich soms dankzij een aantrekkelijke huursom door drugscriminelen overhalen. Maar dan zitten ze voor altijd vast in de criminaliteit."