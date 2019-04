Mazelen op Vrijeschool de Es in Assen

Volgens de school gaat het om kinderen uit één gezin waar de besmetting met mazelen is geconstateerd. Mazelen zijn zeer besmettelijk. Kinderen zijn er doorgaans tegen ingeënt, maar er zijn steeds meer ouders die geen vaccinaties meer willen uit vrees voor bijwerkingen.Er zijn dit jaar in Nederland tot dusver vijftien gevallen van mazelen gemeld. Dat is meer dan in dezelfde periode de afgelopen jaren, aldus staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid). Toen werden jaarlijks tien tot twintig gevallen van mazelen gemeld. De meeste patiënten hebben mazelen in het buitenland opgelopen. In verscheidene landen zijn uitbraken van mazelen.Volgens een medewerker van de vrijeschool is er verder 'geen reden tot zorg. "Er is uit voorzorg een mail gestuurd, zodat iedereen op de hoogte is. Dat doen we ook bij een uitbraak van waterpokken", aldus een medewerker.Verontruste ouders worden door de vrijeschool in de mail wel doorverwezen naar de GGD Drenthe. Maar de GGD verklaart in een reactie nog 'van niets te weten', terwijl er wel een meldingsplicht is.De directie van de vrijeschool was niet voor commentaar bereikbaar.