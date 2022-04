Liveblog: Drenthe viert Koningsdag

Na twee jaar zonder festiviteiten vanwege de coronapandemie vieren Drenten vandaag weer als vanouds Koningsdag. Op veel plekken in de provincie zijn er vrijmarkten en andere feestelijke activiteiten.

De nationale viering staat dit jaar in het teken van vrijheid en verbondenheid en vindt plaats in Maastricht, waar koning Willem-Alexander en zijn familie in 2020 al heen zouden gaan. Het bezoek duurt naar verwachting twee uur en wordt afgesloten met een speciaal gecomponeerd lied van Rowwen Hèze op het Vrijthof.