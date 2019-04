Wethouders Tynaarlo kregen drie ton aan wachtgeld

"In het kader van openbaarheid vind ik dat deze informatie gewoon gedeeld moet worden", zegt raadslid John Franke van Leefbaar Tynaarlo. Hij stelde de vragen nadat de VVD declaraties opvroeg van het college.Wachtgeld is de informele naam voor de uitkering die oud-bestuurders krijgen als ze vertrekken uit hun functie. Een politieke loopbaan kan abrupt beginnen, maar ook heel abrupt eindigen. Bijvoorbeeld door een motie van wantrouwen of bij nieuwe verkiezingen. De toelage wordt uitgekeerd in afwachting van een nieuwe baan of het pensioen.Een politicus kan maximaal 38 maanden gebruik maken van het wachtgeld. Dit hangt af van de periode dat de persoon werkzaam was als bestuurder. Politici krijgen het eerste jaar 80 procent van het jaarsalaris uitbetaald. Als ze een nieuwe baan krijgen met minder salaris dan ze voorheen verdienden, wordt het salaris naar die 80 procent aangevuld.Door de gemeenteraadsverkiezingen vond vorig jaar een grote wisseling van de wacht plaats in de gemeente Tynaarlo. Zo werden wethouders Miriam van Dijk, Nina Hofstra en Henk Berends vervangen. Berends kreeg snel een nieuwe baan als directeur-bestuurder van stichting De Toegang in Emmen. Hofstra en Van Dijk vonden nog geen nieuwe baan, blijkt uit het overzicht.Ook oud-wethouders Harm Assies en Theun Wijbenga krijgen nog wachtgeld. Assies is twaalf jaar wethouder geweest. Wijbenga werd halverwege de vorige bestuursperiode wegens ziekte vervangen.