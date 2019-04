Hilal Ben Moussa: Als we erin blijven snoeren we alle monden

NAC is te verslaan. Ze staan niet voor niets onderaan. Nick Kuipers, verdediger FC Emmen

Aan het begin van het seizoen werden we bestempeld als campingelftal en degradatiekandidaat nummer één en op dit moment staan we gewoon boven de streep. Hilal Ben Moussa, middenvelder FC Emmen

"We kunnen heel veel mensen de mond snoeren, als we erin blijven", adus Hilal Bem Moussa. "Bij winst in Breda zetten we in ieder geval een enorme stap, zeker als ook Ajax en PSV doen wat ze horen te doen." De nummers 1 en 2 van de eredivisie ontvangen namelijk Excelsior en De Graafschap, de twee ploegen die onder Emmen op een playoff-plek staan. In het meest gunstige geval is het gat na dit weekend opgelopen naar vijf punten en dat met, dan nog, vier duels te spelen.Het is duidelijk dat de druk bij NAC ligt. Die ploeg moet winnen om het vege lijf te redden, beseft ook verdediger Nick Kuipers. "Bij ons moet er geen extra druk zijn, zeker niet na de belangrijke zege tegen Heerenveen. We moeten doen waar we goed in zijn. NAC is te verslaan. Ze staan niet voor niets onderaan en wij hebben vertrouwen getankt afgelopen zondag.""Het zou prachtig zijn als we het gat naar alle concurrenten vergroten morgen. En dat niet alleen. Het is ook heel knap. Wie had dat nou gedacht. Aan het begin van het seizoen werden we bestempeld als campingelftal en degradatiekandidaat nummer één. Als wij erin blijven snoeren we alle monden", besluit Ben Moussa.