Oranje schijf van vijf, vliegeren zonder wind en met je neus in het gras tijdens Koningsdag

Vliegeren zonder wind

"Ja, d'r hangt nog niks he?", kijkt Michel Jeuring ietwat beteutert richting de lucht. Hij is namens de stichting Koningsvliegeren Schoonebeek verantwoordelijk voor het oranjefeest in het dorp. En dit jaar stond het traditionele vliegeren ook weer op het programma. "De hele week is het al uitstekend vliegerweer. Mooie wind, beetje een zonnetje. En nou net vandaag is er geen wind."

Toch gaan de koppies in het oliedorp niet hangen. Want sinds de stichting de Koningsdagactiviteiten in het dorp weer organiseert is er weer meer leven in de brouwerij tijdens de verjaardag van de koning vertelt Jeuring. "Het begon met een kleine tent voor wat koffie en gezelligheid tijdens het vliegeren. Maar dat is nu inmiddels een stuk grotere tent inclusief live band en andere activiteiten."