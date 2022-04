Oranje ijsberen op Koningsdag in Wildlands

In dierenpark Wildlands in Emmen hebben de ijsberen zich uitstekend aangepast aan Koningsdag. De dieren kleuren vandaag oranje.

In het verblijf van de ijsberen ligt vaak bio-bodem. De normaal zo witte beren vinden het heerlijk om door die snippers te rollen, waardoor ze er soms bruin en smerig uitzien. Speciaal op Koningsdag legden de dierverzorgers oranje houtsnippers in het verblijf, in de hoop dat de kleur een beetje zou afgeven en dat lukte; de beren kregen een oranje gloed.