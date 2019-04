Treinenflessenhals Herfte eindelijk op de schop

Herfte ligt een paar kilometer boven Zwolle en is een druk treinenknooppunt. Spoorbeheerder ProRail noemt het knooppunt al jaren overbelast. En je kunt het station Zwolle wel verbeteren, maar als vlak boven Zwolle een enorme flessenhals ligt schiet het niet op.Bij Herfte komen alle treinen uit Emmen, Groningen en Leeuwarden samen. Dus alle intercity’s en stoptreinen. En de goederentreinen van de Euroterminal uit Coevorden komen er ook langs .En dan zijn er nog de treinen die voor onderhoud naar Onnen moeten. De overwegbellen rinkelen het hele uur door in Herfte. Alle treinen kruisen elkaar daar nu gelijkvloers. Dat heeft grote nadelen, vooral bij vertragingen. Treinen moeten op elkaar wachten en er zijn ook wel ‘trein-files’ tussen Herfte en Zwolle. Ook het spoor zelf is namelijk een flessenhals. Vanaf Herfte gaan er maar twee sporen naar Zwolle.ProRail gaat dat oplossen met twee grote projecten. “In Herfte maken we een dive-under: een tunnel voor de treinen van en naar Emmen. Dan hoeft er niet meer gelijkvloers gekruist te worden met wissels. Dat is sneller en veiliger. Het aantal sporen tussen Herfte en Zwolle breiden we uit van twee naar vier”, vertelt projectleider Allart Maijers.Straks kunnen meer treinen tegelijk Zwolle in en uit rijden. Gedeputeerde Henk Brink van de provincie weet zeker dat de overstap voor de reizigers van en naar Emmen in Zwolle zal verbeteren. Of de overstap voor de stoptreinreizigers vanuit Drenthe naar de Randstad en andersom (dat is nu een kwartier) beter wordt, weet hij niet.“De gehele treinverbinding van het Noorden met de Randstad wordt er wel weer iets sneller van. Daarom betalen de drie noordelijke provincies en Overijssel ook 36 miljoen mee aan Herfte.” De Drentse bijdrage is 6 miljoen weet Brink.Hij wil in 2030 de treinverbinding naar de Randstad een half uur sneller hebben. Daar gaat Herfte maar een klein deel aan bijdragen, voor een half uur of nog sneller moet er veel meer gebeuren : snellere treinen en grote spooraanpassingen.Terug naar de werkzaamheden in Herfte. Die zijn vandaag officieel begonnen. “Treinreizigers gaan er een aantal momenten wel wat van merken. Een paar keer bij grote werkzaamheden kunnen er geen treinen rijden en moet iedereen met de bus”, zegt Maijers.De monsterklus in Herfte is onderdeel van alle aanpassingen aan het spoor rondom Zwolle en op het station, samen goed voor een half miljard euro. Volker Wessels gaat Herfte doen, met 110 miljoen voor het knooppunt en 40 miljoen voor de spoorverdubbeling naar Zwolle een hele klus.