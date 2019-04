Ouderenbus in Beilen slaat aan: 'Het is net alsof we op schoolreisje gaan!'

De Spectrumbus lijkt op een amfibievoertuig of een pretparktreintje. Bij de ouderen die gebruik maken de bus roept het wel enthousiaste associaties op. "Het is net alsof we op schoolreisje gaan!" vertelt Martien de Weerd, bewoonster van het Spectrum.De bus rijdt nu nog drie dagdelen in de week rond en is in eerste instantie in het leven geroepen om ouderen naar voorzieningen in het dorp te brengen. "Ouderen gaven op een gegeven moment aan dat ze heel graag vaker naar buiten wilden. Het liefst in een laagdrempelig vervoersmiddel. Dan is deze bus wel perfect om in vervoerd te worden", vertelt Rita Bisschop van het Spectrum. De bus wordt binnenkort vijf hele dagen in de week ingezet.Voor mevrouw Akse is dat heel gunstig. "We zijn verder beperkt met ons vervoer. Als we ergens nu naartoe willen, naar de Jumbo of de tandarts, dan is dit wel erg prettig. Anders moet je altijd je kinderen vragen." Mevrouw De Weerd gaat het liefste met de bus op avontuur: "We hebben nu de nieuwe wijk, De Nagtegael, in Beilen en daar kom ik anders niet. Maar met het busje kun je een keer vragen: 'gunst rijd me eens naar die nieuwe wijk want daar ben ik nog nooit geweest.'"Sinds maart mogen ook ouderen vanuit andere zorginstellingen of ouderen die kwetsbaar zijn en alleen thuis wonen in Beilen gebruikmaken van de bus, vertelt Wim Onnes van de werkgroep. "Iedereen mag er gebruik van maken. Wat je dan krijgt is dat mensen meer erop uit gaan, aan meer activiteiten meedoen en zich minder geïsoleerd voelen." Om dat allemaal te kunnen regelen zijn wel extra handen van vrijwilligers nodig. "Kom erbij, meld je aan, het is echt heel leuk om te doen!"