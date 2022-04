Johan Derksen onder vuur na uitspraken over misbruiken vrouw

Johan Derksen uit Grolloo ligt onder vuur na opvallende uitspraken over seksueel grensoverschrijdend gedrag. De voetbalanalist bekende gisteravond in het tv-programma Vandaag Inside dat hij in het verleden een kaars tussen de benen van een van de drank bewusteloos geraakte vrouw heeft gestoken en vervolgens is vertrokken. "Technisch gezien kan een officier van justitie het als verkrachting uitleggen", zei Derksen.