'Hopelijk niet meer lijken in de kast met wijkcentrum Marsdijk'

De raad stemde vanavond unaniem in met de hogere kosten, "maar hopelijk komen er niet meer lijken uit de kast", zei raadslid Lia de Ruiter van Stadspartij PLOP.Wijkvereniging Marsdijk raakt haar wijkgebouw De Dissel kwijt aan supermarkt Lidl. Die gaat fors uitbreiden, ten koste van het wijkcentrum.Een leegstaand kindcentrum honderd meter verderop aan de Kleuvenstee wordt de nieuwe stek. Acht ton was er voor de verbouwing uitgetrokken. Maar door stijgende bouwkosten en het ontbreken van een lift en keuken, gaat de verbouwing en uitbreiding tot wijkcentrum met sportruimte een half miljoen meer kosten.Voor Stadspartij PLOP was de half miljoen extra 'een onaangename verrassing'. Ook 50PLUS was flink geschrokken van de hogere kosten. Maar beide partijen zijn voor behoud van buurthuizen en voelen verantwoordelijkheid voor de Marsdijkers."Maar het bevreemdt ons dat er niet voldoende rekening is gehouden in zo'n gebouw met het ontbreken van een lift en een goede keuken. Te laag inschatten van kosten is niet verstandig. Je kunt beter hoger gaan zitten. Want het kan beter mee- dan tegenvallen", vond 50PLUS-raadslid Dries Zwikker.