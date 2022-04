Weer vernielingen op Kabouterpad: 'Alles was net hersteld'

Een deel van het Kabouterpad in de Emmerdennen is in korte tijd opnieuw vernield. En dat terwijl de eerdere vernielingen net waren hersteld.

Het pad met een lengte van twee kilometer, dat te vinden is in het bos bij de Laan van de Bork in de wijk Emmerhout, is tien jaar geleden uitgezet voor de jongste kinderen en is vrij toegankelijk. Vorige week zagen vrijwilligers dat er ramen en deuren van huisjes en waslijntjes tussen bomen waren vernield of weggehaald.

"Alles was net gisteren weer hersteld en nu is opnieuw alles vernield", laat de organisatie weten op Facebook. "Nu ook de boomstam in het begin. De andere boomstammen zijn er gelukkig nog. Het Kabouterpad ligt er dus de komende dagen minder bij dan jullie gewend zijn. Een paar personen zijn helaas in staat om dat voor deze kinderen te vernielen."