Ligt de bontjas van Koningin Wilhelmina in museum Brands?

Een broodje aap verhaal of is het echt waar? Heeft koningin Wilhelmina tijdens één van haar bezoeken aan Drenthe haar bontjas vergeten en is die jaren later in bezit gekomen van superverzamelaar Jan Brands in Nieuw-Dordrecht? We zullen er waarschijnlijk nooit achter komen want alle mogelijke betrokkenen leven hoogstwaarschijnlijk niet meer. Maar een mooi verhaal is het wel.

'Arbeiders dragen geen bont'

Manager Evelien Wieling van Museum Collectie Brands kan het met smaak vertellen in de oude woonkamer van Jan Brands die nu deel uitmaakt van het museum. "De pelsmantel hing altijd hier in het trapgat. Als Jans dan bezoek kreeg werd vaak gevraagd: die was zeker van je moeder. Waarop Jans hoofdschuddend en fel reageerde: nee, arbeiders dragen geen bont. Die bontjas is van Koning Wilhelmina geweest."

"We kunnen Jans niet meer vragen hoe hij nu aan die vermeende jas van Wilhelmina is gekomen. Maar zijn verhaal was altijd dat de toenmalige koningin hem tijdens een bezoek aan Zuidoost Drenthe in een horecagelegenheid heeft laten liggen en een arbeider hem mee heeft genomen", legt Wieling uit.

1921 bezoek armoede in het veen

Wilhelmina is meerdere malen in Drenthe geweest, maar het meest waarschijnlijke jaar dat ze haar jas vergeten zou zijn is 1921. Wilhelmina bezocht toen de mensonterende omstandigheden waaronder veenarbeiders gezinnen leefden. Veenarbeiders hadden het al nooit goed en breed, maar na de Eerste Wereldoorlog, toen steenkool weer verkrijgbaar werd en definitief turf als brandstof verdreef werden de meesten werkloos.