Kleintje boeldag in Schoonloo spekt de dorpskas

Naast de bekende vrijmarkt organiseert Dorpsbelangen Schoonloo vandaag een boeldag. Normaal gesproken gebeurt dat aan het einde van het jaar, maar dit jaar doen ze het op Koningsdag.

"Omdat we in de coronatijd twee jaar geen boeldag hebben kunnen organiseren, hebben we best veel spullen", vertelt Anton Bardie. "Daarom dachten we: laten we op Koningsdag een Kleintje boeldag organiseren."

Van oudsher worden in onze provincie boeldagen georganiseerd. De traditie is sinds 2002 terug in Schoonloo. Bardie: "Een boeldag is eigenlijk een veiling, boeren gingen dan met een platte wagen spullen verkopen van wat ze over hadden. Midden in het dorp werd dat verkocht. Dat principe hebben we doorgetrokken in de huidige tijd."

Vijftig veilingitems

De veilingitems, de zogeheten 'kavels' staan dit jaar nog steeds uitgestald op een boerenkar. De hoogste bieder krijgt de kavel mee naar huis. In totaal zijn er zo'n vijftig veilingitems. Inwoners en toevallige passanten doen mee. Jans Jansen kijkt er ieder jaar weer naar uit. "Ik vind dit geweldig mooi! Ook voor de kinderen in het dorp. Daar hebben ze goed hun best op gedaan."

Jansen heeft zijn ogen laten vallen op een set tuinstoelen. Handig, want dan kan hij er meteen op zitten. Voor 2 euro per stuk kan hij ze meekrijgen. "Ik hoop dat ze thuis worden bezorgt", lacht hij.

Centen nodig voor dorpsfeest