Bewoners Rolderstraat laten zich niet afschepen met twee drempels

Bewoonster Fenny Wijnholds, lid van de werkgroep van bewoners en ondernemers in de Rolderstraat, vindt dat ze 'met een kluitje in het riet worden gestuurd'. Ze uitte haar frustratie vanavond in de raad van Assen. "Een meerderheid van de straat heeft in een enquête aangegeven de Rolderstraat autoluw te willen. Maar we horen er niets van terug, terwijl er toch meer moet gebeuren dan even twee drempels aanleggen."Bewoonster Wijnholds vindt twee drempels geen oplossing. "Met een drempel aan het begin en aan het eind heb je nog voldoende meters om te racen." Ze pleit ervoor dat de Rolderstraat weer een mooie toegang wordt naar het centrum. Maar ze is bang dat de wens van autoluwe straat weer van de agenda is verdwenen."We kregen een nieuwsbrief, maar autoluw lijkt helemaal van de agenda af. We willen graag de verkeersveiligheid terug en we willen horen welke maatregelen daarvoor genomen worden. We laten ons niet met een kluitje het riet insturen met twee drempels."Volgens wethouder Roald Leemrijse zijn de twee drempels bedoeld 'als oplossing op korte termijn' om de snelheid flink te remmen. Verkeersluw is zeker een wens, erkent de wethouder, en de gemeente staat er ook open voor. "Maar daarbij kijken we naar meerdere straten die direct rond het centrum liggen. En dat is niet alleen de Rolderstraat, maar ook de Groningerstraat en de Nieuwe Huizen. We moeten dat met elkaar in verband zien."Volgens Leemrijse gaat de gemeente daarbij niet over één nacht ijs. "We zijn bezig met verkeerstellingen in de straten. En aan de hand van de gegevens gaan we scenario's bedenken om tot een oplossing te komen".Voor de zomer hoopt de gemeente de gegevens te hebben. "Dan moet in de zomer blijken, kan het wel of kan het niet. In de Rolderstraat zelf zijn allerlei ontwikkelingen in vastgoed, daar moeten we ook rekening mee houden." Leemrijse doelt op sloop en ombouw van winkelpanden, waardoor er meer appartementen komen.