Assen gooit zijn vliegveldaandelen nog niet op tafel

De gemeente Groningen maakte gisteren bekend haar aandelenpakket aan de vier andere aandeelhouders aan te bieden. Dat is ook de afspraak binnen de club van aandeelhouders: als een van de partijen ervan af wil, moet ze die eerst aanbieden aan de overige partijen."Ik heb ook zien dat Groningen ze actief aanbiedt, maar wij wachten op een beter moment. En dat is volgens ons het moment dat het onderzoek klaar is wat nu loopt naar de verdeling van alle aandelen in vliegveld Eelde, en of dat anders moet", aldus wethouder Roald Leemrijse.Groningen en Assen willen al jaren van hun aandelen af. Dat doen ze niet, omdat de aandelen in het vliegveld niks waard zijn. Sterker nog, de verwachting is dat de gemeente Groningen alleen van haar aandelen af kan komen, als ze een afkoopbedrag op tafel legt. Maar mocht de gemeente Groningen erin slagen haar aandelen 'voor nul' kwijt te kunnen aan de rest, dan wil Leemrijse 'uiteraard ook aan tafel zitten'. "Onze raad heeft al eens gezegd 'stoot de aandelen maar af', maar afgesproken is dat we dat op een goed moment doen."Vijftien jaar geleden namen vijf noordelijke overheden gezamenlijk de aandelen over van het rijk, dat tot die tijd tachtig procent van de vliegveldaandelen in bezit had. Naast Assen (10 procent) en Groningen (26 procent), waren dat de gemeente Tynaarlo (4 procent) en de provincies Drenthe (30 procent) en Groningen (30 procent).De gemeenten Assen en Groningen willen al jaren dolgraag van de aandelen af. Ze leveren niks op, maar kosten juist geld. Het aandelenpakket verplichtte ze twee jaar geleden al tot miljoeneninvesteringen om het vliegveld in de benen te houden. Zo werd er besloten tot een gezamenlijke investering van 46 miljoen om Eelde voor een gezonde toekomst 'de toegangspoort van het noorden' te maken.Maar al snel kwam de eerste tegenvaller, want vorig jaar stopte Nordica met vluchten van Eelde naar Kopenhagen en München, vluchten waarmee het noordelijke vliegveld juist met de rest van de wereld verbonden werd. Een nieuwe Raad van Commissarissen bekijkt nu in hoeverre Eelde kan samenwerken met Schiphol, en wat het betekent als aandeelhouders eruit willen stappen.